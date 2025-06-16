Золото падает в цене на фоне фиксации доходов и геополитики

В начале текущей недели цены на золото продемонстрировали спад. Это произошло после того, как трейдеры начали фиксировать доходы на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном, что ранее повлекло за собой рост металла до максимальных отметок почти за два месяца. Об этом 16 июня сообщает Reuters, передает Минфин.

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Динамика цен на драгоценные металлы.

Спотовое золото подешевело на 0,5%, достигнув уровня $3414,32 за унцию. Это произошло после того, как ранее цены выросли до самой высокой отметки с 22 апреля. Фьючерсы на золото в США также снизились на 0,5% до $3434,80.

Остальные драгоценные металлы показали разнонаправленную динамику:

Спотовое серебро выросло на 0,2% до $36,36 за унцию.

Платина и палладий прибавили по 1,5%, поднявшись до $1245,67 и $1043,53 соответственно.

Влияние геополитики и ожидания рынков

По словам рыночного аналитика OANDA Келвина Вонга, золото ранее получало поддержку благодаря так называемой «премии за политический риск», которая увеличивалась на фоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном. Он отметил, что краткосрочный восходящий тренд сохраняется, а ключевым уровнем сопротивления для золота остается $3500.

Следует отметить, что на выходных стороны конфликта нанесли новые удары, что привело к гибели и ранениям среди гражданского населения. Обе стороны призвали мирных жителей быть осторожными из-за возможных последующих атак.

Кроме того, на этой неделе финансовые рынки сосредоточены на предстоящем решении Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Хотя большинство экспертов ожидают сохранения текущего уровня, инвесторы будут внимательно следить за любыми сигналами, которые могут указывать на возможное смягчение монетарной политики во второй половине 2025 года. Фьючерсные рынки уже прогнозируют два понижения ставки к концу года, с возможным началом в сентябре.