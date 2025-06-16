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16 июня 2025, 8:38 Читати українською

FATF включила Боливию и Британские Виргинские острова в серый список

FATF включила Боливию и Британские Виргинские острова в список юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (т.н. «серый список»). Из этого перечня были исключены Хорватия, Мали и Объединенная Республика Танзания после успешного завершения ими планов действий, говорится в материалах организации.

FATF включила Боливию и Британские Виргинские острова в список юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (т.
Фото: depositphotos

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Деталі

Добавление Боливии и Виргинских островов связано с необходимостью усиления контроля над расследованием отмывания денег, повышением прозрачности бенефициарной собственности, а также мерами по замораживанию активов, связанным с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

В то же время исключенные юрисдикции успешно устранили выявленные ранее стратегические недостатки и продолжат сотрудничество с региональными подразделениями FATF.

Черный список, включающий юрисдикции, вызывающие наибольшую озабоченность и подлежащие международным контрмерам, остался без изменений. В нем по-прежнему находятся Иран, Северная Корея и Мьянма. В отношении последней FATF сохраняет призыв к применению усиленных мер проверки, но предупреждает об особой необходимости не мешать гуманитарной и неправительственной деятельности.

Читайте также: Венесуэла и Монако, но без рф: Еврокомиссия обновила список стран с высоким риском отмывания денег

россия, как и в предыдущих заявлениях, не была включена ни в серый, ни в черный список, однако приостановка ее членства в FATF, введенная в феврале 2023 года, остается в силе. Организация вновь призвала все юрисдикции быть бдительными в отношении рисков обхода санкций со стороны рф.

Согласно исследованию, проведенному экспертами Международного валютного фонда (МВФ) в 2021 году, после попадания в «серый список» приток капитала страны снижается в среднем на 7,6% ВВП.

Кроме того, приток прямых иностранных инвестиций сокращается в среднем на 3% ВВП, портфельный приток капитала снижается в среднем на 2,9% ВВП, а приток других инвестиций уменьшается в среднем на 3,6% ВВП.

Эти данные были получены исследователями на основе анализа данных по 89 странам с формирующимся рынком и развивающимся странам за период 2000—2017 годов, 78 из которых хотя бы раз были включены в серый список FATF.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что Еврокомиссия рассматривает возможность добавить россию в «серый список» стран со слабым контролем за отмыванием денег.

Серый список FATF — это перечень стран, которые, по мнению организации, недостаточно эффективно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма, но при этом активно сотрудничают с группой, чтобы устранить эти проблемы.

Страны из серого списка не подвергаются санкциям, но находятся под усиленным мониторингом и обязаны улучшить свои финансовые системы, чтобы избежать попадания в более строгий черный список.

В настоящее время в сером списке FATF находится 21 страна.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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