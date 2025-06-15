Украина работает над массовым производством баллистических ракет Сапсан — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что успешные испытания украинской баллистической ракеты Сапсан уже прошли раньше, а сейчас идет разработка возможностей для ее массового производства. Об этом он сказал во время общения с журналистами, пишет Интерфакс-Украина .

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«Ракеты Сапсан — это не сегодня, положительные испытания были гораздо раньше. Сегодня идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты», глава государства отметил, что не может рассказать о деталях производства и количестве ракет.

Напомним

Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, сообщил, что украинская баллистическая ракета «Сапсан» успешно прошла боевое испытание в мае 2025 года и переходит в серийное производство.

По словам Бадрака, в середине мая 2025 года состоялось первое боевое испытание «Сапсана», во время которого украинские военные успешно поразили российский военный объект на расстоянии почти 300 километров.