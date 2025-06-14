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14 июня 2025, 15:30 Читати українською

НКЦБФР приняла новые правила по операциям с валютными ОВГЗ

Новые правила по внебиржевым операциям с валютными ОВГЗ вступят в силу с 30 июня. Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии, передает «Минфин».

Новые правила по внебиржевым операциям с валютными ОВГЗ вступят в силу с 30 июня.
Фото: depositphotos

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Подробности

«Обращаем внимание участников рынка, что НКЦБФР одобрила доработанное решение по регулированию внебиржевых операций с облигациями внутреннего государственного займа, номинированными в иностранной валюте. Предложенные изменения являются инициативой НБУ, а также включены в обновленный Меморандум о сотрудничестве между Украиной и МВФ», — говорится в сообщении.

По результатам предварительного обсуждения Комиссия учла большинство предложений и замечаний участников рынка. В частности, документ дополнен нормой, предусматривающей, что требования не применяются к операциям купли-продажи валютных ОВГЗ, если одной из сторон является банк, действующий от своего имени и за свой счет.

Читайте: Нацкомиссия введет ограничения на операции с валютными облигациями

Решение вступает в силу 30 июня 2025 года (за исключением второго пункта).

После этого, на период действия военного положения, запрещается:

  • осуществление инвестиционными фирмами сделок купли-продажи валютных ОВГЗ (кроме первичного размещения) без принципа «поставка ценных бумаг против оплаты» через Расчетный центр;
  • проведение депозитарными учреждениями учетных операций по таким договорам без распоряжения или уведомления НБУ.

Читайте также: В НБУ объяснили, что ограничение торговли валютными ОВГЗ предусмотрено меморандумом с МВФ

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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