НКЦБФР приняла новые правила по операциям с валютными ОВГЗ

Новые правила по внебиржевым операциям с валютными ОВГЗ вступят в силу с 30 июня. Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии, передает « Минфин ».

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«Обращаем внимание участников рынка, что НКЦБФР одобрила доработанное решение по регулированию внебиржевых операций с облигациями внутреннего государственного займа, номинированными в иностранной валюте. Предложенные изменения являются инициативой НБУ, а также включены в обновленный Меморандум о сотрудничестве между Украиной и МВФ», — говорится в сообщении.

По результатам предварительного обсуждения Комиссия учла большинство предложений и замечаний участников рынка. В частности, документ дополнен нормой, предусматривающей, что требования не применяются к операциям купли-продажи валютных ОВГЗ, если одной из сторон является банк, действующий от своего имени и за свой счет.

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Решение вступает в силу 30 июня 2025 года (за исключением второго пункта).

После этого, на период действия военного положения, запрещается:

осуществление инвестиционными фирмами сделок купли-продажи валютных ОВГЗ (кроме первичного размещения) без принципа «поставка ценных бумаг против оплаты» через Расчетный центр;

проведение депозитарными учреждениями учетных операций по таким договорам без распоряжения или уведомления НБУ.

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