В НБУ объяснили, что ограничение торговли валютными ОВГЗ предусмотрено меморандумом с МВФ

Ограничения на торговлю валютными ОВГЗ, анонсированные Нацкомиссией по ценным бумагам, согласно Меморандуму с МВФ должны были быть внедрены еще до конца марта и нацелены на сохранение предложения валюты со стороны экспортеров. Об этом заявили в НБУ , пишет «Интерфакс-Украина».

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Что говорят в НБУ

«Вопрос по принятию мер со стороны НКЦБФР для обеспечения эффективности мер контроля за движением капитала, в том числе путем гармонизации регулирования и согласования ограничений на движение капитала для операций с ценными бумагами с применяемыми к банковским операциям, содержался начиная с декабря 2023 года», — сообщил НБУ.

В Нацбанке констатируют, что в настоящее время резиденты осуществляют операции по приобретению валютных ОВГЗ за гривну с помощью небанковских инвестиционных фирм и регулятором таких операций является НКЦБФР, в то время как банкам такие операции запрещены с 21 марта 2022 года.

Суть схемы заключается в следующем: экспортеры вместо того, чтобы продавать валютную выручку на валютном рынке Украины, покупают за нее валютные ОВГЗ у банков, а впоследствии продают за гривну через инвестфирмы другим компаниям и физическим лицам.

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Интерес экспортеров заключается в продаже по курсу выше, чем курс на межбанковском валютном рынке, тогда как интерес покупателей, которые затем держат эти валютные ОВГЗ к погашению — в получении валюты.

«Эти компании, учитывая действующие ограничения и не имея валютных контрактов, не имеют возможности покупать иностранную валюту на валютном рынке Украины. И хотя во время проведения указанных операций вывод валюты за пределы Украины не происходит, это уменьшает предложение иностранной валюты на валютном рынке Украины (из-за избегания продаж экспортной выручки) и усиливает давление на международные резервы страны».

Нацбанк добавил, что неоднократно обращался в НКЦБФР с предложениями сделать невозможными подобные операции, а в последней редакции с МВФ эта мера была детализирована со сроком выполнения.

Напомним

Нацкомиссия 23 мая утвердила проект решения «Об особенностях совершения и выполнения сделок в отношении ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, во время действия военного положения».