Украина недополучит до 1,5 млрд евро от ЕС из-за несвоевременного выполнения обязательств

Из 11 маяков, которые нужно было выполнить до конца второго квартала, правительство выполнило всего три. Из-за невыполнения трех структурных маяков, предусмотренных Планом Украины (Ukraine Facility) на первый квартал 2025 года, государственный бюджет недополучит от ЕС до 1,5 млрд евро . Об этом говорится в ежемесячном мониторинге выполнения программы МВФ и помощи ЕС от консорциума аналитических центров RRR4U, пишет заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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По словам Железняка, просроченными остаются

Увеличение кадрового состава Высшего антикоррупционного суда;

Реформирование АРМА;

Реформирование территориальной организации исполнительной власти.

«Высокая ритмичность ERA loans — не панацея и не повод заваливать Ukraine Facility. Особенно когда планируется увеличение расходов госбюджета на 400 млрд грн, значительная часть которых будет покрываться за счет размещения дополнительных ОВГЗ под 16%+ годовых», — пишет Железняк.

«Как грантовая составляющая, так и проценты по кредитам в пределах Ukraine Facility уже заложены в бюджет ЕС. Иными словами, для Украины стоимость этих кредитов составляет 0% годовых — все расходы на обслуживание долга покрываются за счет вкладов стран-членов ЕС», — комментирует экономист Богдан Слуцкий.

В то же время, все маяки МВФ, которые касались интеграции плана приоритетных публичных инвестиций в бюджетный процесс и должны были быть выполнены для восьмого пересмотра Программы, были внедрены вовремя. Эксперты ожидают, что благодаря этому Украина получит очередной транш от МВФ в $490 млн.

Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе все обязательства выполнены, всеобщая ситуация с реформами по программе МВФ остается сложной. К примеру, в случае реформы таможни пришлось заранее договариваться с МВФ о переносе соответствующего маяка с конца июня на конец года.