Украина недополучит до 1,5 млрд евро от ЕС из-за несвоевременного выполнения обязательств

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 июня 2025, 9:39 Читати українською

Украина недополучит до 1,5 млрд евро от ЕС из-за несвоевременного выполнения обязательств

Из 11 маяков, которые нужно было выполнить до конца второго квартала, правительство выполнило всего три. Из-за невыполнения трех структурных маяков, предусмотренных Планом Украины (Ukraine Facility) на первый квартал 2025 года, государственный бюджет недополучит от ЕС до 1,5 млрд евро. Об этом говорится в ежемесячном мониторинге выполнения программы МВФ и помощи ЕС от консорциума аналитических центров RRR4U, пишет заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Из 11 маяков, которые нужно было выполнить до конца второго квартала, правительство выполнило всего три.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

По словам Железняка, просроченными остаются

  • Увеличение кадрового состава Высшего антикоррупционного суда;
  • Реформирование АРМА;
  • Реформирование территориальной организации исполнительной власти.

«Высокая ритмичность ERA loans — не панацея и не повод заваливать Ukraine Facility. Особенно когда планируется увеличение расходов госбюджета на 400 млрд грн, значительная часть которых будет покрываться за счет размещения дополнительных ОВГЗ под 16%+ годовых», — пишет Железняк.

«Как грантовая составляющая, так и проценты по кредитам в пределах Ukraine Facility уже заложены в бюджет ЕС. Иными словами, для Украины стоимость этих кредитов составляет 0% годовых — все расходы на обслуживание долга покрываются за счет вкладов стран-членов ЕС», — комментирует экономист Богдан Слуцкий.

В то же время, все маяки МВФ, которые касались интеграции плана приоритетных публичных инвестиций в бюджетный процесс и должны были быть выполнены для восьмого пересмотра Программы, были внедрены вовремя. Эксперты ожидают, что благодаря этому Украина получит очередной транш от МВФ в $490 млн.

Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе все обязательства выполнены, всеобщая ситуация с реформами по программе МВФ остается сложной. К примеру, в случае реформы таможни пришлось заранее договариваться с МВФ о переносе соответствующего маяка с конца июня на конец года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+45
Turbo Apricot
Turbo Apricot
14 июня 2025, 9:49
#
Наші 5−6 менеджерів проводять потужні реформи. Наприклад прокурор Хмельницької області де більшість прокурорів-інвалідів залишився працювати в прокуратурі (його лише позбавлено адміністративної посади) а генеральний прокурор Костін призначений послом в Нідерланди. Яких ще реформ не вистачає!!! Давайте вже пошвидше нашому потужному керівництву побільше грошей для фінансування телемарафону та зарплат наглядових рад держмонополій
+
0
bosyak
bosyak
14 июня 2025, 13:01
#
Железняк не в курсі, «буде покриватися за рахунок розміщення додаткових ОВДП під 16%+ річних» навіть ті шо є на зараз не викуповуються, з чого він взяв, що додаткові викуплять?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами