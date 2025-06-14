США против снижения потолка цен на российскую нефть

США выступают против предложения стран «Большой семерки» (G7) снизить потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Детали

Европейские страны надеются, что на саммите организации в Канаде та сможет согласовать снижение потолка цен, отмечает агентство. Великобритания и Евросоюз могли бы рассмотреть возможность снизить потолок цен на российскую нефть и без участия США, но это будет не так эффективно, как если бы шаг был одобрен всеми членами «Большой семерки» единогласно, сказал изданию один из собеседников.

США пока не приняли окончательного решения, оно остается за президентом Дональдом Трампом, говорят чиновники. По этой причине другие члены G7 не исключают, что Вашингтон изменит позицию.

Саммит G7 в Канаде пройдет с 15 по 17 июня. В организацию кроме США входят эта страна, а также Франция, Великобритания, Германия, Япония и Италия.

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Напомним

Потолок цен на нефть страны G7 ввели в декабре 2022 года. В феврале 2023-го также начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

Компаниям из стран G7 запрещено оказывать услуги по транспортировке и страховке российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене выше, чем установлено лимитом.

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Еврокомиссия предложила странам G7 снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель в рамках 18-го пакета санкций.