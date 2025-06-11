Еврокомиссия подготовила предложения по новому пакету санкций против россии, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Минфин».
ЕК предложила снизить потолок на российскую нефть с $60 до $45 за баррель
Детали
В рамках нового пакета предлагается снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель и запретить импорт нефтепродуктов из российского сырья, а также добавить в санкционные списки 77 судов «теневого флота».
Russia’s goal is not peace.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 10, 2025
Today, we're ramping up pressure on Russia with an 18th package of hard-biting sanctions.
Targeting Russia’s energy and banking sectors ↓ https://t.co/f2ny8tdNlx
Также Еврокомиссия предлагает:
- запретить использование «Северного потока» и «Северного потока — 2»;
- отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка;
- запретить любые транзакции с подсанкционными банками — а также с банками из третьих стран, которые используются для обхода санкций.
Новый пакет будет обсуждаться
Новый пакет санкций станет 18-м по счету с начала полномасштабного вторжения войск рф в Украину. Предыдущий 17-й пакет вступил в силу 20 мая.
Напомним
Потолок цен на российскую нефть был введен в конце 2022 года, когда ее стоимость превышала $80 за баррель. С тех пор цена значительно снизилась, в последние недели баррель нефти торгуется около отметки $65.
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