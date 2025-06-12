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12 июня 2025, 18:04 Читати українською

Украина готова увеличить производство дронов на 40%, но не хватает финансирования — Зеленский

Украинская промышленность имеет потенциал, чтобы уже в этом году увеличить производство дронов на 40%, однако для этого необходимо дополнительное финансирование. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на проходящем в Праге международном форуме GLOBSEC 2025.

Украинская промышленность имеет потенциал, чтобы уже в этом году увеличить производство дронов на 40%, однако для этого необходимо дополнительное финансирование.
Фото: president.gov.ua

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Призыв к партнерам

«Мы должны поддержать все формы оборонного сотрудничества, особенно те, которые помогают нам становиться все более технологически совершенными и использовать дроны всех видов: в воздухе, на земле и на море», — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что украинские заводы обладают необходимыми мощностями для столь значительного роста производства беспилотников, однако «не хватает только финансирования. И это нужно решить».

Президент отметил важность опережения врага в технологиях дронов, обращаясь к участникам GLOBSEC 2025.

Читайте также: Во Франции анонсировали производство дронов в Украине

Зеленский также выразил благодарность Чехии за ее инициативу по поставке боеприпасов Украине, отметив: «Это ясно показало, что объединенные усилия могут действительно изменить ход современной войны».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
BIlE
BIlE
12 июня 2025, 18:28
#
Є один неприйнятний вихід, треба перестати красти в нинішніх обємах.
+
0
zevs1
zevs1
12 июня 2025, 18:32
#
Зеленскому нужно Сократить расходы в виде огромных зарплат на госаппарат и деньги найдутся не только на дроны.
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