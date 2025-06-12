Трамп заявил, что через одну-две недели объявит новые пошлины

Президент США Дональд Трамп намерен в течение одной-двух недель отправить письма торговым партнерам с указанием односторонних тарифных ставок в преддверии крайнего срока, 9 июля, для повторного введения высших пошлин для десятков стран. Об этом пишет Bloomberg .

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Что известно

«Мы собираемся разослать письма странам примерно через полторы-две недели, и сообщим им, в чем суть соглашения. В определенный момент мы просто разошлем письма. И я думаю, вы понимаете, что, говоря, что это соглашение, вы должны его или принять или отказаться», — сказал Трамп журналистам в среду.

На вопрос, продолжит ли он дедлайн для стран, еще не заключивших торговые соглашения с его администрацией до вступления в силу высших пошлин, Трамп ответил, что будет открыт для этого.

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«Но я не думаю, что у нас возникнет такая необходимость», — добавил он.

Издание отмечает, что пока неясно, выполнит ли Трамп свое обещание, поскольку он уже не раз обещал установить тарифные ставки для торговых партнеров США «в течение следующих двух-трех недель». В последний раз это было 16 мая.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить Евросоюзу отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам.