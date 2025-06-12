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12 июня 2025, 11:19 Читати українською

Импорт высокооктанового бензина в Украине достиг исторического максимума

В мае 2025 года Украина импортировала рекордное количество высокооктанового бензина марок А-98/100 — более 5 тысяч тонн. Это самый большой месячный показатель с 2009 года, за всю историю наблюдений Консалтинговой группы «А-95». Об этом сообщает Минфин со ссылкой на профильное издание enkorr.

В мае 2025 года Украина импортировала рекордное количество высокооктанового бензина марок А-98/100 — более 5 тысяч тонн.
Фото: pixabay.com

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Крупнейшим поставщиком высокооктанового бензина в Украину остается компания UPG, которая завезла 1,5 тысячи тонн ресурса. Из них 90% было импортировано через трейдера Select Energy, а остальные — от польского производителя Warter Fuels.

Второе и третье места занимают Socar и ОККО. Socar нарастила поставки из польского Citronex на 66%, до 0,78 тысяч тонн. ОККО увеличила импорт из PKN Orlen на 21%, до 0,57 тысяч тонн. Отметим, ОККО приступила к продаже А-98 в мае.

В пятерку крупнейших импортеров неожиданно вошла компания «Авиком Ровно» с дебютной поставкой 490 тонн литовского высокооктанового бензина. Кроме крупных розничных сетей, импортерами «сотки» попробовали себя и оптовые трейдеры — «Петрол-Трейд ЮГ» и «Карпатская топливная компания», которые привезли по одному бензовозу.

Рост числа импортеров и основные производители

Количество компаний, желающих импортировать горючее, в мае выросло до 20 по сравнению с 15 в апреле. Среди производителей основными поставщиками остаются PCK Schwedt (ресурс UPG) и Orlen SA (Польша, Литва). Они отгрузили 1,35 тысячи тонн (+83% к объемам апреля) и 1,33 тысячи тонн (+80%) соответственно.

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Продажи украинским трейдерам также растут два месяца подряд Unimot. В мае польский холдинг отгрузил 0,39 тысячи тонн А-98, что почти вдвое больше апрельских показателей. Большую часть этого объема (74%) приобрел WOG.

Причины роста спроса

Увеличение поставок высокооктанового бензина обусловлено ростом спроса на этот ресурс. Это связано со вступлением в силу с 1 мая закона об обязательном добавлении биоэтанола в бензин. Однако эта норма не распространяется на бензины с октановым числом 98 и выше. Часть потребителей отнеслась с недоверием к бензину со спиртом, выбрав высокооктановый.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
12 июня 2025, 11:25
#
Власники жигулів вирішили що краще заправитись 100-м ніж Е95-м?
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