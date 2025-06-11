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11 июня 2025, 9:16 Читати українською

Boeing в мае получил заказы на 303 самолета — максимум с декабря 2023 года

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing Co. получила заказы на 303 самолета в мае, что стало максимумом с декабря 2023 года. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Reuters.

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing Co.
Фото: depositphotos

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Детали

Сюда входит рекордный заказ от Qatar Airways, анонсированный в ходе визита президента США Дональда Трампа в Катар.

В общей сложности соглашение с катарской авиакомпанией предусматривает поставки 210 широкофюзеляжных самолетов, однако не все они были включены в майский показатель заказов.

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В прошлом месяце Boeing отправил клиентам 45 лайнеров, в том числе 32 узкофюзеляжных самолета семейства 737. Годом ранее поставки самолетов Boeing были существенно ниже — 24 единицы.

В мае компания вышла на разрешенный Федеральным управлением гражданской авиации США уровень производства самолетов 737 Max — 38 машин в месяц.

Главный исполнительный директор компании Келли Ортберг говорил ранее, что Boeing планирует увеличить производство этих лайнеров до 42 в месяц к середине текущего года и до 47 в месяц к концу года. Это потребует разрешения FAA, запретившего компании наращивать производство 737 Max после инцидента в январе 2024 года с лайнером авиакомпании Alaska Airlines, у которого в воздухе отвалилась дверь.

В общей сложности в январе-мае Boeing поставил клиентам 220 самолетов, Airbus — 243 лайнера.

С начала 2025 года капитализация Boeing выросла на 21,8%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Пекин приказал китайским авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing Co. в рамках торговой войны, во время которой президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере до 145% на китайские товары.

Стремительный спор между двумя крупнейшими экономиками мира застал Boeing врасплох. Около 10 самолетов Boeing 737 Max готовятся войти в китайские авиапарки, в том числе по два для China Southern Airlines, Air China и Xiamen Airlines, согласно данным Aviation Flights Group.

Некоторые из самолетов припаркованы у заводской базы Boeing в Сиэтле, другие находятся в центре в Чжоушане на востоке Китая, согласно вебсайту компании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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