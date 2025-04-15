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15 апреля 2025, 16:33 Читати українською

Китай отказывается от покупки самолетов Boeing

Пекин приказал китайским авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing Co. в рамках торговой войны, во время которой президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере до 145% на китайские товары, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Пекин приказал китайским авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing Co.
Фото: depositphotos

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Что известно

Пекин также попросил китайских перевозчиков прекратить какие-либо закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний, сообщили источники.

Приказ был отдан после того, как Китай в минувшие выходные объявил о введении пошлин в размере 125% на американские товары, сообщили источники. Эти пошлины сами собой более чем удвоили стоимость самолетов и деталей, произведенных в США, что сделало бы нецелесообразным для китайских авиакомпаний принимать самолеты Boeing.

По словам источников, правительство Китая рассматривает способы оказания помощи авиакомпаниям, которые арендуют самолеты Boeing и сталкиваются с более высокими расходами.

Акции американского авиапроизводителя упали на 4,6% на премаркете на фоне новостей о шаге Китая. С начала года и по 14 апреля акции Boeing упали на 10%.

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Стремительный спор между двумя крупнейшими экономиками мира застал Boeing врасплох. Около 10 самолетов Boeing 737 Max готовятся войти в китайские авиапарки, в том числе по два для China Southern Airlines, Air China и Xiamen Airlines, согласно данным Aviation Flights Group.

Некоторые из самолетов припаркованы у заводской базы Boeing в Сиэтле, другие находятся в центре в Чжоушане на востоке Китая, согласно вебсайту компании.

По словам некоторых источников, оформление документов на поставку и оплату некоторых из этих самолетов могли быть завершены до того, как 12 апреля вступили в силу взаимные пошлины, объявленные Китаем.

Boeing все еще располагает многочисленными готовыми самолетами на складе, которые первоначально предназначались для китайских авиакомпаний. Американский производитель предупредил, что эскалация торгового конфликта может также повредить цепочкам поставок, которые были серьезно напряжены из-за пандемии и только недавно стали показывать признаки возврата в норму.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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