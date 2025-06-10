В мае рынок криптовалют вырос на 10,3%: новый максимум биткоина и бум корпоративных резервов

В мае 2025 года зафиксирован дальнейший рост крипторинка, усиление роли биткоина в корпоративных сокровищницах, а также всплеск интереса к DeFi и токенизированных активов реального мира. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на ежемесячный аналитический отчет Binance Research.

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Основные выводы

Крипторинок продемонстрировал прирост на 10,3% в мае 2025 года, продолжив восходящий тренд апреля — несмотря на макроэкономическое напряжение, связанное с торговой политикой США.

Bitcoin обновил исторический максимум (около $112 000), а ликвидации шорт на BTC и ETH превысили $1 млрд — после новостей о торговом соглашении между США и Великобританией и приостановке тарифов с ЕС.

US Spot Bitcoin ETF привлекли $5,2 млрд чистых поступлений — больше всего с ноября 2024 года. ETF начали играть центральную роль в формировании цены с лидерством BlackRock (IBIT) и оттоком $320 млн с GBTC (Grayscale).

Bitcoin — резервный актив нового дня

Высокая волатильность не помешала Bitcoin достичь нового ATH. Растущее доверие со стороны корпораций и поддержка законодательства по стейблкоинам в США и Гонконге усилили позиции BTC как долгосрочного хеджа против инфляции.

Сокровищницы публичных компаний в BTC:

809100 BTC в 116 компаниях;

Все больше фирм также осторожно добавляют ETH, SOL и XRP в свои портфели.

ТОП-монеты мая

Hyperliquid (HYPE) +78,5% : самый заметный рост месяца — благодаря ожиданиям нового аирдропа, активным buyback'ам и рекордным прибылям платформы. Объем торгов за сутки достиг $18,9 млрд, а Hyperliquid заняла пятое место среди глобальных платформ деривативов.

: самый заметный рост месяца — благодаря ожиданиям нового аирдропа, активным buyback'ам и рекордным прибылям платформы. Объем торгов за сутки достиг $18,9 млрд, а Hyperliquid заняла пятое место среди глобальных платформ деривативов. Ethereum (ETH) +43,9% : после слабого апреля Ethereum возобновился — обновление Pectra и запуск казначейства Sharplink стали ключевыми драйверами. Возрастает доверие к ETH как к резервному активу в долгосрочной перспективе.

: после слабого апреля Ethereum возобновился — обновление Pectra и запуск казначейства Sharplink стали ключевыми драйверами. Возрастает доверие к ETH как к резервному активу в долгосрочной перспективе. Dogecoin (DOGE) +12,9% : подача заявки на DOGE ETF от 21Shares и рост числа активных адресов более чем на 500% активизировали интерес к монете. Рынок реагирует с завышенным энтузиазмом.

: подача заявки на DOGE ETF от 21Shares и рост числа активных адресов более чем на 500% активизировали интерес к монете. Рынок реагирует с завышенным энтузиазмом. Bitcoin (BTC) +11,1% : новый исторический максимум — $111 970. Рост поддержали спотовые ETF и легализация BTC-резервов в штатах Нью-Гэмпшир и Аризона.

: новый исторический максимум — $111 970. Рост поддержали спотовые ETF и легализация BTC-резервов в штатах Нью-Гэмпшир и Аризона. BNB +10,1% : ключевым катализатором стал запуск стейблкоина USD1, поддержанного Дональдом Трампом. Почти вся эмиссия — в сети BNB Chain.

: ключевым катализатором стал запуск стейблкоина USD1, поддержанного Дональдом Трампом. Почти вся эмиссия — в сети BNB Chain. Solana (SOL) +9,3% : выход инвестиционного проспекта на $1 млрд от Sol Strategies и пополнение DeFi-казны ликвидным SOL. Институции продолжают проявлять доверие к экосистеме Solana.

: выход инвестиционного проспекта на $1 млрд от Sol Strategies и пополнение DeFi-казны ликвидным SOL. Институции продолжают проявлять доверие к экосистеме Solana. Tron (TRX) +9,2% : выпуск USDT на $1 млрд помог Tron обогнать Ethereum по объему стейблкоинов. Достоинства низких комиссий и высокой скорости привлекают новых пользователей.

: выпуск USDT на $1 млрд помог Tron обогнать Ethereum по объему стейблкоинов. Достоинства низких комиссий и высокой скорости привлекают новых пользователей. Cardano (ADA) +0,6% : стабильная, но малозаметная динамика без громких новостей или прорывов.

: стабильная, но малозаметная динамика без громких новостей или прорывов. XRP +0,5% : рост на общем фоне рынка, без существенных изменений в фундаменте.

: рост на общем фоне рынка, без существенных изменений в фундаменте. SUI -4,6%: единственная монета с отрицательной динамикой. Падение связано со взломом протокола Cetus и потерей $1,1 млн, что вызвало беспокойство по безопасности в экосистеме.

DeFi vs. Bitcoin: новый переток капитала

Сектор DeFi вырос на 19,0%, что превысило доходность даже Bitcoin. Основные факторы:

новые продукты и протоколы;

возрастающие возможности доходности (yield opportunities);

положительная динамика TVL и ротация капитала из других секторов.

Сегменты Gaming и Layer 2 показали негативную динамику, несмотря на общий позитив на рынке.

RWA: токенизированные активы реального мира бьют рекорды

В первом полугодии 2025 года рынок токенизированных реальных активов (Real World Assets, RWA) вырос на 260%, достигнув $23 млрд. Основу рынка формируют:

Частное кредитование — 58%;

Государственные облигации США — 34%.

Учитывая стабилизацию нормативной базы, ожидается дальнейший рост этого сегмента и увеличение участия институциональных игроков.