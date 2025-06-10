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10 июня 2025, 10:06 Читати українською

Аналитики понизили рейтинг акций Tesla на фоне конфликта Маска и Трампа

Сразу два аналитических агентства понизили рейтинг акций Tesla на фоне скандала между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg.

Сразу два аналитических агентства понизили рейтинг акций Tesla на фоне скандала между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиАналитики Argus Research снизили рейтинг акций с «покупать» до «держать».
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Аналитики Argus Research снизили рейтинг акций с «покупать» до «держать».

«Заглядывая вперед, мы обеспокоены тем, что словесная война между президентом Трампом и Илоном Маском, а также истечение срока действия кредитов на электромобили могут еще больше ослабить спрос на новые автомобили Tesla», — написали они.

Они добавили, что из-за спора между предпринимателем и политиком акции Tesla, вероятно, торгуются под влиянием нефундаментальных факторов. Эту же точку зрения поддержали аналитики Baird, которые понизили рейтинг акций с «выше рынка» до «нейтрально».

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«Хотя у нас нет никаких указаний на то, как могут измениться отношения [между Трампом и Маском] или что каждый из них будет делать, мы считаем, что ситуация добавляет неопределенности перспективам Tesla. Кроме того, мы считаем, что это может усилить вопросы относительно ущерба бренду, который, как мы ожидаем, будет сохраняться до тех пор, пока не появятся устойчивые доказательства роста объемов [продаж автомобилей]», — цитирует Bloomberg аналитика Бена Калло.

На вечер 9 июня акции Tesla снижаются на 1,07% и торгуются на отметке $291,98 за бумагу, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Всего с начала года котировки компании снизились на 27,7% к текущей цене.

В Baird добавили, что комментарии Илона Маска о программе роботакси Tesla «слишком оптимистичны», аналитики считают, что этот ажиотаж был учтен в акциях.

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Bloomberg отмечает, что понижение рейтинга от двух агентств подчеркивает то, что рынок скептичнее всего среди компаний с большой капитализацией настроен именно к Tesla. Менее половины аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, рекомендуют покупать акции, что является самым слабым показателем среди крупнейших компаний рынка.

Конфликт с Трампом

5 июня конфликт между главой Tesla Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом стал публичным. Трамп начал критиковать Маска на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме. Позже спор перешел в социальные сети. Трамп писал обвинения в адрес Маска в своей соцсети Truth Social, Маск — в соцсети X, которая принадлежит компании Маска xAI. На фоне этого капитализация Tesla обвалилась на $150 млрд за день.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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