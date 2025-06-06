Tesla подверглась рекордному падению акций из-за конфликта Маска с Трампом

Публичная ссора между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом привела к резкому обвалу акций компании Tesla, в результате чего ее рыночная капитализация упала на 152 миллиарда долларов . Об этом сообщает Минфин со ссылкой на новость CNBC от 6 июня.

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Рекордное снижение стоимости Tesla

Акции Tesla обвалились на 14% за вечер, что явилось наибольшим ударом по рыночной капитализации компании в ее истории. Общая стоимость Tesla упала ниже 1 триллиона долларов и теперь составляет 916 миллиардов долларов.

В то же время акции Trump Media and Technology Group Corp, по данным Reuters, снизились на 8,04%, достигнув 20,12 доллара.

Детали конфликта между Маском и Трампом

Конфликт начался после критики Маском законопроекта Трампа о налогах и расходах, который миллиардер назвал «отвратительной гадостью». На прессконференции в Белом доме Трамп выразил разочарование Маском и заявил, что тот «просто сошел с ума», добавив, что миллиардер «истощался» в Департаменте эффективности правительства (DOGE), и его «попросили уйти».

В ответ Маск в сети Х заявил, что без него «Трамп проиграл бы выборы», а также обвинил президента в причастности к делу Джеффри Эпштейна, утверждая, что это «настоящая причина», почему записи не обнародованы. Трамп, в свою очередь, призвал прекратить государственные субсидии и контракты Маска.