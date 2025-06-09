В Раде ищут способы решить проблему кредитования военных без изменений в законодательстве

Проблему отказа банков в кредитах военнослужащим изучают в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и его глава Даниил Гетманцев анонсировал подготовку решений по ее преодолению. Об этом он сообщил 9 июня в Telegram, передает Минфин.

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Причины блокировки кредитов

Гетманцев объяснил, что банки массово отказывают военным из-за законодательной нормы, запрещающей начислять им проценты и штрафы по кредитам. Хотя это преференция, она фактически препятствует получению новых кредитов, ведь государство не компенсирует банкам связанные с этим риски и потери дохода.

Предложения для решения

Глава комитета поддержал идею главы НБУ о введении бюджетной программы для возмещения банкам таких расходов. Также он одобрил предложение Олега Гороховского, соучредителя monobank, предложившего банкам, обслуживающим выплаты военным, предоставлять кредитные лимиты на основе среднего удержания за три месяца. Гетманцев подчеркнул: «Обслуживание вознаграждения приносит доход, часть которого необходимо направить на социальные программы. Это может быть зафиксировано в рамках соответствующего меморандума между банками и не нуждается в нормативно-правовых изменениях».

Положение дел в банках

Пока что банки не открывают кредитные лимиты и блокируют услугу «Оплата частями» для военных. Гороховский отметил, что monobank не начисляет проценты по выданным кредитам, но не выдает новые из-за отсутствия ресурсов, и эта ситуация характерна для других банков. Он подчеркнул, что проблема возникла из-за принятия закона без предусмотрения источников его финансирования.