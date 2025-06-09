Warner Bros. Discovery разделится на две медиакомпании

Торги акциями Warner Bros. Discovery были приостановлены в понедельник в ожидании важного объявления. Компания раскрыла планы разделения на две ведущие медиакорпорации. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на investing.

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Детали

Разделение приведет к созданию двух отдельных структур: Streaming & Studios и Global Networks. Это разделение направлено на повышение потенциала каждого бизнеса путем концентрации на их соответствующих сильных сторонах.

В Streaming & Studios войдут Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max. Это подразделение нацелено на расширение HBO Max, который планируется вывести на новые рынки к 2026 году, и достижение минимум $3 миллиардов годовой скорректированной EBITDA.

Global Networks будет включать глобальные развлекательные, спортивные и новостные телевизионные сети, такие как CNN и TNT Sports в США, а также цифровые продукты, включая Discovery+ и Bleacher Report. Этот сегмент в настоящее время охватывает более 1,1 миллиарда уникальных зрителей в 200 странах и территориях и известен своей высокой маржинальностью и сильной конверсией свободного денежного потока.

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Дэвид Заслав продолжит работу в качестве президента и генерального директора Streaming & Studios, а Гуннар Виденфельс станет президентом и генеральным директором Global Networks.

Оба сохранят свои текущие роли в WBD до завершения разделения. Реструктуризация призвана обеспечить каждой компании стратегическую гибкость, необходимую для конкуренции в быстро меняющемся медиаландшафте.

Совет директоров Warner Bros. Discovery под руководством Сэмюэля А. Ди Пьяцца-младшего считает, что эта сделка увеличит акционерную стоимость и является частью их обязательств по реализации полной стоимости активов компании.

Обе компании будут хорошо финансироваться: Warner Bros. Discovery инициировала тендерные предложения для улучшения своего долгового портфеля, поддерживаемого мостовым финансированием в размере $17,5 миллиардов от J.P. Morgan. Global Networks сохранит до 20% доли в Streaming & Studios, которую планирует монетизировать для улучшения своего баланса.

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Ожидается, что разделение будет завершено к середине 2026 года при условии одобрения советом директоров Warner Bros. Discovery, налоговых постановлений и рыночных условий. После объявления акции выросли более чем на 10%.