Warner Bros. Discovery разделится на две медиакомпании

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июня 2025, 16:15 Читати українською

Warner Bros. Discovery разделится на две медиакомпании

Торги акциями Warner Bros. Discovery были приостановлены в понедельник в ожидании важного объявления. Компания раскрыла планы разделения на две ведущие медиакорпорации. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на investing.

Торги акциями Warner Bros.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Разделение приведет к созданию двух отдельных структур: Streaming & Studios и Global Networks. Это разделение направлено на повышение потенциала каждого бизнеса путем концентрации на их соответствующих сильных сторонах.

В Streaming & Studios войдут Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max. Это подразделение нацелено на расширение HBO Max, который планируется вывести на новые рынки к 2026 году, и достижение минимум $3 миллиардов годовой скорректированной EBITDA.

Global Networks будет включать глобальные развлекательные, спортивные и новостные телевизионные сети, такие как CNN и TNT Sports в США, а также цифровые продукты, включая Discovery+ и Bleacher Report. Этот сегмент в настоящее время охватывает более 1,1 миллиарда уникальных зрителей в 200 странах и территориях и известен своей высокой маржинальностью и сильной конверсией свободного денежного потока.

Читайте также: Акционеры Warner Bros. проголосовали против выплаты главе компании $52 млн

Дэвид Заслав продолжит работу в качестве президента и генерального директора Streaming & Studios, а Гуннар Виденфельс станет президентом и генеральным директором Global Networks.

Оба сохранят свои текущие роли в WBD до завершения разделения. Реструктуризация призвана обеспечить каждой компании стратегическую гибкость, необходимую для конкуренции в быстро меняющемся медиаландшафте.

Совет директоров Warner Bros. Discovery под руководством Сэмюэля А. Ди Пьяцца-младшего считает, что эта сделка увеличит акционерную стоимость и является частью их обязательств по реализации полной стоимости активов компании.

Обе компании будут хорошо финансироваться: Warner Bros. Discovery инициировала тендерные предложения для улучшения своего долгового портфеля, поддерживаемого мостовым финансированием в размере $17,5 миллиардов от J.P. Morgan. Global Networks сохранит до 20% доли в Streaming & Studios, которую планирует монетизировать для улучшения своего баланса.

Читайте также: Warner Bros. отказались от покупки Paramount

Ожидается, что разделение будет завершено к середине 2026 года при условии одобрения советом директоров Warner Bros. Discovery, налоговых постановлений и рыночных условий. После объявления акции выросли более чем на 10%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами