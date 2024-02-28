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28 февраля 2024, 12:36 Читати українською

Warner Bros. отказались от покупки Paramount

Одна из самых больших киностудий в мире Warner Bros. Discovery отказались от покупки конкурента Paramount. В то же время в компаниях не исключают объединение потоковых сервисов в будущем. Об этом сообщает CNBC.

Одна из самых больших киностудий в мире Warner Bros.

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Руководители киностудий начали обсуждать вероятность слияния в январе, поскольку обе компании переживают не лучшие времена.

В пятницу акции Warner Bros. Discovery упали на 10% из-за того, что компания не оправдала надежд аналитиков по доходам. Акции упали на 47% за прошлый год и близки к минимуму за 52 недели.

Paramount Global также торгуется около 52-недельного минимума, но финансовый отчет компания еще не показала.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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gucci
gucci
28 февраля 2024, 13:17
#
Я б в кіноіндустрію зараз не вкладався.
Хто може пояснити, які акції краще купити, в очікуванні великої війни? І як глобально зміниться грошова маса у разі війни Нато-Росія-Китай?
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