Warner Bros. отказались от покупки Paramount

Одна из самых больших киностудий в мире Warner Bros. Discovery отказались от покупки конкурента Paramount. В то же время в компаниях не исключают объединение потоковых сервисов в будущем. Об этом сообщает CNBC.

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Руководители киностудий начали обсуждать вероятность слияния в январе, поскольку обе компании переживают не лучшие времена.

В пятницу акции Warner Bros. Discovery упали на 10% из-за того, что компания не оправдала надежд аналитиков по доходам. Акции упали на 47% за прошлый год и близки к минимуму за 52 недели.

Paramount Global также торгуется около 52-недельного минимума, но финансовый отчет компания еще не показала.

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