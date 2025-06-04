Акционеры Warner Bros. проголосовали против выплаты главе компании $52 млн

Большинство акционеров Warner Bros. Discovery (WBD) не поддержали выплату вознаграждения главному исполнительному директору компании Дэвиду Заславу в размере $52 млн за прошлый год. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Financial Times.

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Детали

Против проголосовали держатели 1,06 млрд акций WBD, за — 724 млн. Financial Times отмечает, что результаты голосования не являются обязательными для исполнения.

Совет директоров WBD заявил, что компания «серьезно относится к результатам ежегодного консультативного голосования по вопросу вознаграждения руководства».

Заслав является одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в отрасли. Для сравнения: глава Disney Боб Айгер заработал за прошлый год $41 млн, руководитель Comcast Брайан Робертс — $34 млн.

WBD была образована в 2021 году в результате слияния WarnerMedia с Discovery Inc., которую возглавлял Заслав. С тех пор цена акций компании упала почти на 60%.

В декабре медиакомпания анонсировала реорганизацию бизнеса, создав два подразделения: одно занимается линейным телевещанием, а другое объединяет активы в сфере стриминга и кинопроизводства.

Аналитики отмечают, что WBD стоит задуматься о разделении бизнеса, поскольку рыночная стоимость стриминговых и студийных активов может существенно превысить капитализацию всей компании. Телевизионный сегмент продолжает терять клиентов и нести убытки, тогда как кассовые сборы таких фильмов как «Майнкрафт в кино» и «Грешники» опережают прогнозы рынка.