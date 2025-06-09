Французский автопроизводитель Renault рассматривает возможность изготовления дронов в Украине — Bloomberg

Французский автопроизводитель Renault SA вел переговоры с Министерством обороны Франции о производстве дронов в Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Как пишет издание, решение пока не принято, поскольку Renault ожидает дополнительных деталей от министерства.

Ранее France Info сообщало, что Renault будет сотрудничать с небольшой компанией для создания производственных линий в десятках или сотнях километров от фронта. Эти дроны могут использовать Украина и французская армия.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин «, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко заявил, что одновременно несколько публичных военнослужащих, работающих в области беспилотных систем, заявили о факте отставания Украины от россии в войне дронов.

По его словам, крупный бизнес должен объединиться и организовать военно-технологическую ставку. Привлечь туда самые большие волонтерские фонды, государственные институты и представителей военных. В конце концов, выработать программу развития дроновой отрасли — план, какими именно технологиями мы в ближайшие годы собираемся завоевать доминирование в воздухе, а значит, выиграть войну.