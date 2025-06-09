Трамп призвал ФРС снизить ставку сразу на 1 процентный пункт

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему опустить базовую процентную ставку сразу на 1 процентный пункт (п.п.), несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по американскому рынку труда за май. Об этом написал Трамп в Truth Social.

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Детали

«„Слишком поздно“ в ФРС — это катастрофа! — написал Трамп в Truth Social. — Несмотря на него, наша страна справляется отлично. Снижайте сразу на полный процентный пункт, это будет как ракетное топливо!».

«Инфляции сейчас практически больше нет, однако если она вернется — повышайте ставку, чтобы сдержать ее. Очень просто! Он обходится наше стране в целое состояние. Стоимость заимствований должна быть гораздо ниже!», — написал Трамп.

В его посте также говорится, что «Европа уже снизила ставку 10 раз, а мы ни одного».

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Напомним

ФРС опустила ставку на 1 п.п. с сентября прошлого года, в то время как ЕЦБ 5 июня уменьшил ставки в восьмой раз (на 0,25 п.п.) за этот цикл снижения (с июня 2024 г.).

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 139 тысяч, сообщило Минтруда. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тысяч, по данным Trading Economics.

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По пересмотренным данным, в апреле показатель повысился на 147 тысяч, а не на 177 тысяч, как сообщалось ранее.

Безработица в США в мае осталась на уровне 4,2%, как и ожидалось.