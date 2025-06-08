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8 июня 2025, 10:24 Читати українською

В Украине количество электромобилей превысило 160 тысяч

Количество электромобилей в Украине продолжает стремительно расти — сейчас их зарегистрировано уже более 160 тысяч. С начала 2025 года автопарк «зеленого» транспорта пополнился более чем на 37 тысяч машин. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Количество электромобилей в Украине продолжает стремительно расти — сейчас их зарегистрировано уже более 160 тысяч.
Фото: pixabay.com

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В ГСЦ МВД подчеркнули, что для владельцев электрокаров предусмотрены особые номерные знаки зеленого цвета, предназначенные исключительно для автомобилей с электродвигателем (гибриды к этой категории не относятся).

Читайте также: В Украине спрос на новые электромобили вырос на 93%

Украинцам также напомнили, что при первой государственной регистрации электрокаров не нужно платить пенсионный сбор.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
neverice
neverice
8 июня 2025, 14:17
#
І половина з цих машин була продана за останні півтори роки (50 + 37 тис). Навіть в умовах війни та блекаутів. Можна лише уявити потенціал росту в «звичайних умовах».
Економія на імпорті палива — $200 млн на рік. Потенціал — мільярди доларів на рік. Електроенергію ми здатні виробляти самостійно (навіть в поточних умовах). А от бензин — тільки імпортувати і це не зміниться.
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