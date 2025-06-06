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6 июня 2025, 9:34 Читати українською

Массированный обстрел Киева: часть Левого берега без света, повреждены пути метро

В ночь с 5 на 6 июня российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, в результате которого тысячи семей на Левом берегу Киева остались без электроснабжения. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

В ночь с 5 на 6 июня российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, в результате которого тысячи семей на Левом берегу Киева остались без электроснабжения.
Фото: pixabay.com

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В настоящее время на Левом берегу столицы остались без света 2,17 тысячи семей.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет.

Метро

В результате массированного обстрела столицы повреждены колеи и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница» — «Левобережная» красной линии метро, сообщает пресс-служба КГГА.

Поезда будут двигаться только между станциями «Академгородок» — «Арсенальная». Интервал между поездами на красной ветке метро — 4 минуты 30 секунд.

Наземная часть станций «Днепр» — «Лесная» временно закрыта на вход и выход.

При этом в киевском метрополитене возобновили бесконтактную оплату, которая была недоступна со вчерашнего вечера, 5 июня, из-за технического сбоя в Ощадбанке.

Массированная атака на Украину

В результате комбинированной атаки на Киев обломки ракет и дронов повредили многоэтажные дома, объекты инфраструктуры, пути метро и АЗС. Четыре человека погибли, 20 получили ранения.

Этой ночью Тернополь подвергся одной из самых массированных атак с начала полномасштабного вторжения россии. В результате обстрела зафиксированы попадания в промышленные объекты и инфраструктуру города. Также сообщается о проблемах с энергоснабжением.

Кроме того, пострадал и Луцк. Пока известно о пяти раненых.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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