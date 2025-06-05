UniCredit S.p.A, в среду, 4 июня, после закрытия рынка объявил о получении разрешения от Европейской комиссии на публичное предложение обмена всех обыкновенных акций Banco BPM S.p.A. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Investing.
UniCredit получил одобрение ЕС на предложение о покупке Banco BPM
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Детали
Комиссия проинформировала UniCredit о завершении предварительного рассмотрения в соответствии с Регламентом о иностранных субсидиях, решив не инициировать углубленное расследование.
В результате решения Комиссии сделка авторизована и вступит в силу 4 июня 2025 года, согласно заявлению компании.
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Разрешение касается публичного предложения обмена, выдвинутого UniCredit в отношении акций Banco BPM.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что правительство Италии одобрило заявку UniCredit на поглощение Banco BPM за 14 млрд евро ($16 млрд) при условии выполнения ряда требований, в том числе ускоренного выхода из россии,
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