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28 мая 2025, 17:45 Читати українською

Компании из ОАЭ предложили выкупить российские активы UniCredit

Три компании из ОАЭ обратились к министерству финансов Италии с предложением выкупить российские активы банка UniCredit со значительной скидкой, свидетельствует документ, изученный Reuters.

Три компании из ОАЭ обратились к министерству финансов Италии с предложением выкупить российские активы банка UniCredit со значительной скидкой, свидетельствует документ, изученный Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноДубайские инвестфонды Asas Capital и Mada Capital планируют создать специальную структуру и объединиться с Inweasta — инвестиционной фирмой, уже работающей на российском рынке.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Дубайские инвестфонды Asas Capital и Mada Capital планируют создать специальную структуру и объединиться с Inweasta — инвестиционной фирмой, уже работающей на российском рынке.

Группа Inweasta была учреждена в 2022 году экс-руководителем компании «А1» Андреем Елинсоном, пишет агентство. Под управлением группы активы более чем на $1 млрд.

Этот консорциум предлагает приобрести российский бизнес UniCredit с 60-процентной скидкой от рыночной стоимости.

Участие Inweasta должно упростить сделку, поскольку компания специализируется на разрешении трансграничных споров, говорится в тексте Reuters. В прошлом году она выкупила российский страховой бизнес чешской группы PPF, получив одобрение Центробанка и подкомитета по иностранным инвестициям.

Напомним

UniCredit публично говорил о том, что постепенно сворачивает операции, хотя и оспаривает через Европейский суд общей юрисдикции более жесткие сроки выхода, установленные ЕЦБ. Теперь на итальянский банк давит и правительство страны, потребовавшее покинуть россию к середине января в качестве условия для одобрения предложения UniCredit о покупке местного конкурента Banco BPM.

В 2023 году суверенный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala рассматривал возможность приобретения актива, но сделка не состоялась. В феврале 2025 года UniCredit отчитался о перевыполнении плана по сворачиванию бизнеса в россии по итогам 2024-го.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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