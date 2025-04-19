Италия дала зеленый свет поглощению Banco BPM банком UniCredit с условием выхода из россии

Правительство Италии одобрило заявку UniCredit на поглощение Banco BPM за 14 млрд евро ($16 млрд) при условии выполнения ряда требований, в том числе ускоренного выхода из россии, сообщает Reuters.

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Условия соглашения

«Среди требований итальянских властей — ускорение выхода UniCredit с российского рынка», — отмечают источники Reuters. Дополнительно правительство, вероятно, потребует сохранения стабильного соотношения между кредитами и депозитами, а также поддержки текущих проектов финансирования для обеспечения банковских услуг и рабочих мест. «Другие требования, вероятно, будут касаться банковских отделений для обеспечения услуг клиентам и косвенно сохранения рабочих мест», — добавляют источники.

Правительство Джорджи Мэлони применило механизм «золотой акции», позволяющий устанавливать условия или блокировать соглашения в стратегических секторах, таких как банковское дело.

Давление на выход из России

«UniCredit — один из крупнейших западных банков, до сих пор присутствующий на российском рынке, рядом с австрийским Raiffeisen Bank International», — пишет Reuters. В отличие от Société Générale и ING, покинувших россия с убытками, UniCredit сократил кредиты на 66% и депозиты на 63% с 2022 года, но не ушел полностью. В 2024 году российское подразделение принесло 1,3 млрд евро дохода (5% от общего) и 577 млн евро прибыли.

«Присутствие UniCredit в россии является раздражительным вопросом также для Европейского центрального банка, который в 2024 году приказал UniCredit поскорее свернуть свою работу в россии», — отмечает Reuters. Банк утверждает, что достиг большинства целей по сокращению к 2025 году досрочно, но выход тормозит указ президента рф, требующий спецразрешения на продажу активов.

Подробности

«Несмотря на получение разрешения, поглощение Banco BPM может и не состояться», — предупреждают источники. UniCredit планирует запустить предложение 28 апреля, но вправе отказаться до 30 июня, если условия будут невыгодными, в частности, из-за повышения Banco BPM стоимости своей заявки на Anima Holding. Гендиректор UniCredit Андреа Орчел, известный аккуратным подходом, уже дважды откладывал поглощение Banco BPM с 2021 года. «Окончательное решение со стороны UniCredit ожидается до 30 июня», — подтверждает Reuters.