Украинцы с начала полномасштабной войны ввезли элитных автомобилей на 55 млрд гривен

За 2022−2024 годы в Украину ввезли более 12 тысяч автомобилей стоимостью более $70 тысяч каждое — и это без учета налогов. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на телеграм-канал члена налогового комитета Нины Южаниной.

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Какие авто покупают украинцы

66% — авто за $70−100 тыс.

32% — за $100−200 тыс.

1,8% — стоимостью свыше $200 тыс.

Общая стоимость лакшера автомобилей с налогами — почти 55 млрд гривен. Из них 219 автомобилей со средним ценником в $280 тыс.

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«Интересно и то, что в 2024 году завезли почти тысячу люксовых „электроавто“ (это 20% от всех люксовых автомобилей) более чем на $90 млн. При этом НДС за ввоз этих авто в бюджет не поступал, потому что до конца 2025 года электромобили освобождены от этого налога», пишет Южанина.