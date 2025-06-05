За 2022−2024 годы в Украину ввезли более 12 тысяч автомобилей стоимостью более $70 тысяч каждое — и это без учета налогов. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на телеграм-канал члена налогового комитета Нины Южаниной.
Украинцы с начала полномасштабной войны ввезли элитных автомобилей на 55 млрд гривен
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Какие авто покупают украинцы
- 66% — авто за $70−100 тыс.
- 32% — за $100−200 тыс.
- 1,8% — стоимостью свыше $200 тыс.
Общая стоимость лакшера автомобилей с налогами — почти 55 млрд гривен. Из них 219 автомобилей со средним ценником в $280 тыс.
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«Интересно и то, что в 2024 году завезли почти тысячу люксовых „электроавто“ (это 20% от всех люксовых автомобилей) более чем на $90 млн. При этом НДС за ввоз этих авто в бюджет не поступал, потому что до конца 2025 года электромобили освобождены от этого налога», пишет Южанина.
Источник: Минфин
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