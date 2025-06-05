Нацбанк объяснил, как будет работать новый почтовый банк

Нацбанк приветствует принятие во втором чтении законопроекта № 13018-д, который позволит создавать новый тип финансового учреждения — банк финансовой инклюзии, осуществляющий деятельность на основании ограниченной банковской лицензии. Об этом сообщил регулятор 4 июня, пишет «Минфин».

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Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину вопрос доступности финансовых услуг в определенных регионах особенно острый. Это касается прифронтовых и деоккупированных территорий, на которых из-за риска безопасности нет банковских отделений и полноценно не работают дистанционные банковские каналы в результате перебоев со связью.

Банк увеличит возможность получения клиентами качественных и безопасных финансовых услуг. Как следствие, это будет иметь положительный эффект для социально-экономического развития региона и страны в целом.

Закон определяет на законодательном уровне следующие термины: «финансовая инклюзия», «ограниченная банковская лицензия», «банк финансовой инклюзии». Документ также наделяет Национальный банк Украины полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии.

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Ограниченная банковская лицензия позволяет крупным розничным и почтовым компаниям, имеющим компетенцию обслуживания большого количества клиентов и отделений, создать отдельное юридическое лицо в форме акционерного общества — банк финансовой инклюзии, чтобы, используя инфраструктуру, предоставлять финансовые услуги населению и мелкому бизнесу.

Статус БФИ предусматривает, что учреждение должно отвечать всем пруденциальным требованиям и нормативам и выполнять лицензионные требования Нацбанка. В частности, не предусматривается никаких послаблений по поводу акционерного капитала, ликвидности, корпоративного управления, системы управления рисками, системы внутреннего контроля и т. д.

Сохраняются требования к деловой репутации акционеров и руководства учреждения, а эффективность работы БФИ будет подвергаться тщательному анализу.

Таким образом, развитие системы банков финансовой инклюзии будет осуществляться с соблюдением всех пруденциальных требований, которые распространяются на банки с полной банковской лицензией. Благодаря этому стабильность финансовой системы будет гарантирована.

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Предполагается, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, хозяйствующим субъектам, общественным и благотворительным организациям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления и другим потребителям финансовых услуг.

В то же время, для обеспечения фокуса на клиентах-физлицах и малом бизнесе БФИ будут ограничены в проведении операций с другими сегментами клиентов (средним и крупным бизнесом) и операций на рынках капитала. Также будут устанавливаться ограничения общего объема кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику.

Чтобы получить статус БФИ, юридическое лицо, помимо стандартного пакета документов для получения банковской лицензии, должно представить Национальному банку стратегию банка финансовой инклюзии и бизнес-план на три года.

Эти документы обязательно должны содержать детальное описание развития финансовой инклюзии, в том числе плановую структуру клиентской базы по сегментам клиентов, территории обслуживания, в том числе на малонаселенных и труднодоступных территориях, планы по развитию каналов предоставления услуг, способствующих обеспечению финансовой инклюзии.

Напомним

Законопроект № 13018-д Верховная Рада одобрила в первом чтении 25 марта.