Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 15 копеек

Национальный банк Украины установил на 5 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4829 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 15 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк 5 июня мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,20 грн (на 4 июня курс был установлен на уровне 47,42 грн). Европейская валюта подешевела на 22 копеейки.

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