Национальный банк Украины установил на 5 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4829 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 15 копеек.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 15 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк 5 июня мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,20 грн (на 4 июня курс был установлен на уровне 47,42 грн). Европейская валюта подешевела на 22 копеейки.
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Источник: Минфин
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