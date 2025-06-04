Национальный банк Украины установил на 4 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,6385 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 2 копейки.
Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на 2 копейки
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Валютный рынок
Нацбанк 4 июня мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,42 грн (на 3 июня курс был установлен на уровне 47,50 грн). Европейская валюта подешевела на 8 копеек.
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Источник: Минфин
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