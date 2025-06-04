Продажи Tesla в Китае падают восьмой месяц подряд: война цен усиливается

Продажи электромобилей Tesla китайского производства продолжают сокращаться, демонстрируя падение восьмого месяца подряд в мае. Проблемы американского автопроизводителя на крупнейшем в мире автомобильном рынке усугубляются из-за жестокой ценовой войны. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Reuters.

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По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей, поставки моделей Model 3 и Model Y, произведенных в Китае (включая внутренние продажи и экспорт в Европу и другие рынки), в мае упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 61 662 автомобиля. В апреле это падение составило 6%. В то же время по сравнению с апрелем майские поставки выросли на 5,5%.

Падение продаж электромобилей Tesla в прошлом месяце продолжилось и в большинстве стран Европы. Это связано как со стареющим модельным рядом компании, так и с политической деятельностью ее отпугивающего покупателей гендиректора Илона Маска.

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Стимулирование продаж в Китае

Для стимулирования продаж в Китае, который являлся крупнейшим рынком Tesla в первом квартале, компания на прошлой неделе предложила возможность переноса функции интеллектуального ассистента вождения на новые автомобили. Это предложение действует до конца июня.

Кроме того, в этом году модели Model 3 и Model Y впервые были включены в китайскую правительственную кампанию по продвижению продаж электромобилей в сельской местности.

Tesla оказалась под давлением новых конкурентов с более дешевыми, но высокотехнологичными моделями. С 2023 года Tesla фактически запустила масштабную ценовую войну, в которой участвуют более 40 брендов.

Китай призвал прекратить изнурительные ценовые войны после того, как BYD в конце мая снизил цены более чем на 20 моделей, что побудило Geely Auto и Chery сделать так же.

В мае 2025 года BYD, основной конкурент Tesla, зафиксировал рост глобальных продаж легковых автомобилей на 14,1% по сравнению с прошлым годом, реализовав 376 930 автомобилей. Тем не менее темпы роста замедлились — в апреле этот показатель составил 19,4%.

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