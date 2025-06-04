SpaceX получит более $15 миллиардов дохода в 2025 году — Илон Маск

Илон Маск прогнозирует, что в текущем году доход SpaceX достигнет около $15,5 млрд, подчеркивая растущую доминацию его компании в коммерческой космической отрасли. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пост Маска в X.

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По его словам, уже в следующем году доходы SpaceX от космической деятельности превысят ориентировочный бюджет NASA на космические миссии, который составляет $1,1 млрд.

Пока NASA сосредотачивается на космических миссиях и научных проектах, SpaceX активно получает прибыль благодаря более дешевым коммерческим запускам и спутниковой связи.

2024 год стал для компании рекордным: SpaceX совершила 134 запуска, превзойдя любого другого игрока рынка. На 2025 год SpaceX планирует еще более амбициозный показатель — 170 запусков.

Основным источником дохода компании остается спутниковый интернет Starlink. Илон Маск неоднократно заявлял о намерениях вывести этот сервис на IPO, однако конкретные даты пока не названы.

Напомним

«Минфин» писал, что в декабре 2024 года капитализация SpaceX выросла до рекордных $350 млрд.