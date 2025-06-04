Госагентство PlayCity лишило лицензии онлайн-казино Pin-Up

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Ликвидация казино с российскими связями — один из главных приоритетов PlayCity, заявили в агентстве. Ранее выдача лицензий зависела от решений отдельных лиц, что делало этот процесс одним из наиболее коррумпированных в сфере азартных игр.

PlayCity вводит автоматизацию для устранения человеческого фактора и обеспечения прозрачности и контролируемости отрасли.

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В госагентстве подчеркнули, что это первый шаг к созданию честного и прозрачного рынка игорного бизнеса, где не будет места компаниям, связанным со страной-агрессором.

Напомним

Как писал «Минфин», 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против владельца российского казино Pin-Up Дмитрия Пунина и связанных с казино компаний.

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