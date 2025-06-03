Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на 9 копеек

Национальный банк Украины установил на 3 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,6184 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 9 копеек.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Нацбанк 3 июня мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,50 грн (на 2 июня курс был установлен на уровне 47,07 грн). Европейская валюта подорожала на 43 копейки.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту