Национальный банк Украины установил на 3 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,6184 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 9 копеек.
Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на 9 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк 3 июня мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,50 грн (на 2 июня курс был установлен на уровне 47,07 грн). Европейская валюта подорожала на 43 копейки.
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Источник: Минфин
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