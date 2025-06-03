Трамп заявил, что экономика США не выживет без его тарифов

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social подчеркнул, что американская экономика не сможет существовать без введения пошлин. Об этом пишет Truth Social.

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Аргументы Трампа

По словам Трампа, если другие страны имеют право устанавливать тарифы на американские товары, а США не могут оперативно и гибко соответствовать тем же, это ставит страну в невыгодное положение. «Это означало бы экономическое разорение Соединенных Штатов Америки!» — подчеркнул он.

Контекст политики пошлин

Трамп активно использует пошлины как инструмент давления на американские компании, хотя, как отмечается, его рычаги воздействия ограничены, и он рассчитывает на то, что компании уступят первые. Ранее он заявлял, что Apple придется платить 25% пошлины, если их телефоны, продаваемые в США, не будут произведены внутри страны.