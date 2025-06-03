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3 июня 2025, 13:51 Читати українською

Утечка данных клиентов криптобиржи Coinbase произошла из-за подрядчика — Reuters

Утечка данных пользователей криптовалютной биржи Coinbase, ущерб от которого оценивается до $400 млн, произошла из-за сотрудников подрядчика TaskUs. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Утечка данных пользователей криптовалютной биржи Coinbase, ущерб от которой оценивается до $400 млн, произошла из-за сотрудников подрядчика TaskUs.

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Отмечается, что сотрудницу компании TaskUs из Индии, работающей на аутсорсинг для США, поймали на том, что фотографировала данные клиентов криптобиржи на телефон с экрана своего компьютера.

Инцидент произошел еще в январе 2025 года. Согласно источникам, Coinbase была немедленно проинформирована об этом случае. Вскоре после утечки компания произвела значительные сокращения персонала, что привлекло внимание местных СМИ. Более 200 сотрудников TaskUs вскоре были уволены.

В TaskUs заявили, что в начале этого года компания уволила двух сотрудников после того, как они незаконно получили доступ к информации клиента, идентификацию которого компания не разглашает.

«Мы немедленно сообщили клиенту об этой деятельности. Мы считаем, что эти два человека были вовлечены в значительно более широкую, скоординированную преступную кампанию против этого клиента, которая также затронула ряд других поставщиков услуг, обслуживающих этого клиента», — говорится в заявлении.

По данным источника Reuters, речь идет именно о Coinbase. Биржа в комментарии отметила, что прекратила деловые отношения с TaskUs и другими зарубежными подрядчиками, а также приняла меры по усилению контроля за конфиденциальной информацией, не раскрывая деталей.

Напомним

«Минфин» писал, что в мае 2025 года американская криптовалютная биржа Coinbase подтвердила утечку данных пользователей, приведшую к краже клиентских средств на десятки миллионов долларов. По оценке компании, инцидент коснулся 1% всех клиентов.

Отмечается, что злоумышленники потребовали $20 млн в обмен на молчание, но Coinbase отказалась платить и объявила вознаграждение в такой же сумме за информацию, которая поможет установить преступников и добиться их ареста.

Позже Coinbase сообщила, что в результате инцидента с утечкой данных в декабре 2024 года была скомпрометирована информация 69 461 пользователя. Биржа оценила потенциальные затраты на компенсации и реагирование в $180−400 млн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
3 июня 2025, 14:10
#
Ніколи такого не було щоб дані МініМі дістались хацкерам … і от знов.
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