Продажа Tesla во Франции упала до минимума за почти три года

Продажа электрических автомобилей Tesla во Франции упала до минимума с июля 2022 года. Об этом пишет Bloomberg .

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Детали

В мае автопроизводитель продал только 721 автомобиль Tesla, что на 67% меньше, чем годом ранее. В общем, регистрации электрокаров Tesla были самыми низкими с июля 2022 года, несмотря на то, что компания выпустила обновленную версию своего самого популярного автомобиля Model Y.

Отмечается, что акции Tesla упали на 2,3% до начала регулярных торгов в понедельник. В целом с начала года акции производителя электрических автомобилей упали на 14%.

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Падение продаж в Европе

Напомним, ранее «Минфин» писал, что продажи американской компании-производителя электрокаров Tesla в Европе упали на 49% в апреле по сравнению с годом ранее.

Апрельские продажи в Европейском Союзе, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли упали до 1,07 млн ​​автомобилей после роста на 2,8% в марте.

Среди крупнейших рынков в ЕС — Испании и Италии — общие продажи автомобилей выросли на 7,1% и 2,7% соответственно, тогда как во Франции и Германии они упали на 5,6% и 0,2%.

В Великобритании регистрация автомобилей упала на 10,4%.

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