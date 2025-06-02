Официальный курс: НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны

Национальный банк Украины установил на 2 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5261 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Нацбанк на 30 мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,07 грн (на 30 мая курс был установлен на уровне 46,80 грн). Европейская валюта подоорожала на 27 копеек.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту