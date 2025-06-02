Польский фондовый рынок упал после победы Навроцкого на выборах

В понедельник утром индекс WIG20 на польской бирже снизился на 2,14% из-за избрания президентом Кароля Навроцкого. Об этом пишет Reuters.

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Результаты выборов и их влияние

Кароль Навроцкий получил 50,89% голосов во втором туре 1 июня, опередив мэра Варшавы Рафала Тшасковского с 49,11% по данным избирательной комиссии. Эксперты ожидают роста политической неопределенности, ведь новый президент может препятствовать инициативам парламента.

Прогнозы аналитиков

Якуб Шкопек из Erste Group отметил, что победа Навроцкого может стать «самым большим вызовом для правительства Дональда Туска». По его словам, государственные банки оказались в зоне риска из-за бюджетного дефицита, а иностранные инвесторы могут приостановить вложения в польский рынок.

Динамика фондового рынка

В то же время, основной индекс Варшавской биржи WIG с начала года вырос почти на 29%, демонстрируя один из лучших показателей в мире.