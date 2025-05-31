Заявление Трампа о нарушении Китаем соглашения обвалило фондовый рынок США

В пятницу фондовые индексы США подверглись падению после заявления Дональда Трампа, обвинившего Китай в невыполнении договоренностей о снижении пошлин на стратегическое сырье. Об этом пишет Reuters.

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Реакция рынка

Заявление Трампа перечеркнуло надежды на стабилизацию торговых отношений между США и Китаем, что негативно повлияло на рынок, несмотря на положительные данные о потребительских расходах в США. Индекс Nasdaq снизился на 0,36%, S&P 500 — на 0,15%, тогда как Dow Jones едва удержался в плюсе, прибавив 0,01%.

Падение акций

Акции большинства технологических гигантов пошли вниз: в частности Nvidia потеряла 2,5% после роста накануне. Семь из одиннадцати подсекторов S&P 500 завершили день в минусе.

Контекст

Ранее Трамп резко обвинил Китай в нарушении соглашения о взаимном снижении пошлин, что усилило напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира.

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