Глобальные фондовые рынки завершают май с самыми высокими показателями за последние полтора года, несмотря на волатильность, вызванную политикой США. Об этом пишет Reuters.

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Динамика индексов

Индекс MSCI вырос более чем на 5%, а доллар готовится к первому месячному росту в 2025 году. Инвесторы сосредоточились на ожидаемых данных по инфляции в США (отчет PCE) и таможенной политике Дональда Трампа, что опять вызвало беспокойство.

Волатильность через пошлины

Рынки колебались из-за противоречивых решений американских судов: сначала суд заблокировал часть пошлин Трампа, но апелляционная инстанция временно их восстановила, что усугубило неопределенность среди трейдеров.

Региональные рынки

В Европе индексы выросли на 0,3−1%, несмотря на спад розничных продаж в Германии. В Азии, Hang Seng и CSI300 снизились, но показали значительный рост за месяц, и корейский рынок стал лидером. Валюты развивающихся рынков выросли на 2%, что является лучшим месяцем с ноября 2023 года. США снизились до отчета PCE.

Ситуация с нефтью

Цены на нефть оставались нестабильными: несмотря на рост, неделя может завершиться падением из-за ожиданий увеличения добычи ОПЕК+.

Торговые переговоры

Администрация Трампа, несмотря на юридические затруднения, продолжает переговоры с партнерами. Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил встречу с японской делегацией в Вашингтоне, но отметил, что переговоры с Китаем «кое-что затянулись».