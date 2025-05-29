Павел Дуров получит $300 млн от компании Илона Маска

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Детали

«Илон Маск и я договорились о партнерстве сроком на один год», — сообщил он. По его словам, нейросеть станет доступна пользователям Telegram уже этим летом.

Дуров добавил, что сделка укрепит финансовое положение Telegram.

«Мы получим от xAI $300 млн наличными и в акционерном капитале, а также 50% дохода от подписок на xAI, проданных через Telegram», — рассказал основатель мессенджера.

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Напомним

Чат-бот Grok был создан как конкурент ChatGPT. Его главное отличие от других чат-ботов — более свободный стиль общения и меньшая цензура в ответах. Grok тесно связан с соцсетью Х Илона Маска: нейросеть обучается на постах, которые публикуют пользователи X.

В прошлом году Telegram впервые добился прибыли по итогам года. Об этом сообщало издание Financial Times, которое ознакомилось с презентацией мессенджера для инвесторов. В ней говорилось, что выручка компании за 2024 год составила $1,4 млрд, прибыль — $540 млн. В 2025 году Telegram намерен увеличить выручку до $2 млрд, а прибыль — до $720 млн.