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29 мая 2025, 10:47 Читати українською

Павел Дуров получит $300 млн от компании Илона Маска

Пользователи Telegram получат доступ к чат-боту Grok компании xAI Илона Маска, рассказал Павел Дуров.

Пользователи Telegram получат доступ к чат-боту Grok компании xAI Илона Маска, рассказал Павел Дуров.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДетали«Илон Маск и я договорились о партнерстве сроком на один год», — сообщил он.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

«Илон Маск и я договорились о партнерстве сроком на один год», — сообщил он. По его словам, нейросеть станет доступна пользователям Telegram уже этим летом.

Дуров добавил, что сделка укрепит финансовое положение Telegram.

«Мы получим от xAI $300 млн наличными и в акционерном капитале, а также 50% дохода от подписок на xAI, проданных через Telegram», — рассказал основатель мессенджера.

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Напомним

Чат-бот Grok был создан как конкурент ChatGPT. Его главное отличие от других чат-ботов — более свободный стиль общения и меньшая цензура в ответах. Grok тесно связан с соцсетью Х Илона Маска: нейросеть обучается на постах, которые публикуют пользователи X.

В прошлом году Telegram впервые добился прибыли по итогам года. Об этом сообщало издание Financial Times, которое ознакомилось с презентацией мессенджера для инвесторов. В ней говорилось, что выручка компании за 2024 год составила $1,4 млрд, прибыль — $540 млн. В 2025 году Telegram намерен увеличить выручку до $2 млрд, а прибыль — до $720 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
29 мая 2025, 12:19
#
Чат-бот Grok був створений конкурентом ChatGPT.

Хто на кому стояв?
+
0
Три літри
Три літри
29 мая 2025, 12:21
#
З одного боку нафіг надо нацистський ШІ. З іншого якщо Дуров трохи подоїть зігующего борова то це добре.
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