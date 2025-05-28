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28 мая 2025, 19:18 Читати українською

Telegram намерен привлечь $1,5 миллиарда через продажу облигаций

Компания Telegram планирует получить минимум $1,5 миллиарда, выпустив новые облигации, чтобы выкупить предыдущие долговые обязательства. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Компания Telegram планирует получить минимум $1,5 миллиарда, выпустив новые облигации, чтобы выкупить предыдущие долговые обязательства.

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Условия выпуска

Telegram намерена 28 мая 2025 года разместить пятилетние облигации с доходностью 9%. Денежные средства пойдут на выкуп долгов. Компания уже выкупила часть этих облигаций на $400 миллионов за наличные.

Инвесторы

Среди участников сделки — действующие владельцы облигаций Telegram, в том числе BlackRock и государственный фонд Mubadala из Абу-Даби, а также хедж-фонд Citadel и другие инвесторы.

Перспективы IPO

Новые облигации позволяют конвертировать долг в акции со скидкой в случае IPO, но выход на биржу в ближайшее время маловероятен из-за юридических проблем гендиректора Павла Дурова и нестабильности рынка.

Юридические обстоятельства

Дуров находится под залогом во Франции и не может покидать страну без разрешения из-за продолжающегося расследования. В то же время, после публикации WSJ он написал в Telegram-канале, что в начале июня будет в Дубае и анонсировал положительные новости.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
28 мая 2025, 20:34
#
Якогось хера Дуров інтегрує нацистський ШІ.
+
0
invaderzim8
invaderzim8
28 мая 2025, 20:47
#
Ну так сделай свой, чего скулишь
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