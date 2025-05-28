Шеринг авто, перерегистрация и замена удостоверения: В «Дии» возобновили водительские услуги

Министерство цифровой трансформации сообщило о возобновлении работы водительских услуг в приложении «Дия». После завершения технических работ украинцы снова могут воспользоваться цифровыми сервисами.

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Доступные услуги

смена водительского удостоверения;

осуществление перерегистрации автомобиля;

доступ к автомобилю через функцию шеринга.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», с 24 по 27 мая эти услуги временно были недоступны из-за обновления двух государственных реестров: Единого государственного реестра транспортных средств и Реестра административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.