Министерство цифровой трансформации сообщило о возобновлении работы водительских услуг в приложении «Дия». После завершения технических работ украинцы снова могут воспользоваться цифровыми сервисами.
Шеринг авто, перерегистрация и замена удостоверения: В «Дии» возобновили водительские услуги
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Доступные услуги
- смена водительского удостоверения;
- осуществление перерегистрации автомобиля;
- доступ к автомобилю через функцию шеринга.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», с 24 по 27 мая эти услуги временно были недоступны из-за обновления двух государственных реестров: Единого государственного реестра транспортных средств и Реестра административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Источник: Минфин
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