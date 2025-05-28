США готовят санкции против банковского сектора россии

Госдепартамент и Минфин США разрабатывают санкционный пакет, который будет нацелен на банковский и энергетический секторы россии, сообщили дипломатические источники The Washington Post.

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Что известно

Издание отмечает, что это происходит на фоне ужесточения риторики президента США Дональда Трампа — тот заявил, что владимир путин «играет с огнем» и не желает идти на переговоры по прекращению войны в Украине.

По словам одного из собеседников, Госдеп и Минфин также оценивают эффективность текущих санкционных ограничений и рассматривают отмену некоторых из них.

Эксперт Эдвард Фишман, который помогал разрабатывать санкции против россии при администрации Барака Обамы, заявил WP, что у властей США еще есть варианты для ужесточения ограничений.

Например, правительство может рассмотреть отключение российских компаний и банков от американской финансовой системы, заморозку их активов или блокировку транзакций в долларах.

Издание пишет, что в окружении Трампа сейчас идет оживленная дискуссия: одни настаивают на экономическом давлении на россию, а другие опасаются потерять остаточные каналы дипломатии.

Напомним

На фоне колебаний США власти ЕС движутся в сторону ужесточения санкционного режима. По данным Bloomberg, в новый санкционный пакет Евросоюза (18-й по счету) могут войти такие меры, как отключение более 20 российских банков от SWIFT, снижение потолка цен на российскую нефть до $45, а также официальный запрет на трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».