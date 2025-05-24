ЕС может отключить более 20 российских банков от SWIFT

ЕС рассматривает возможность отключения более 20 банков от международной платежной системы SWIFT в рамках нового пакета санкций против россии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Что известно

Брюссель также планирует предложить странам G7 снизить потолок цен на нефть с $60 примерно до $45, но это потребует поддержки со стороны США. Президент Дональд Трамп до сих пор воздерживался от введения новых санкций против россии, хотя и угрожал сделать это несколько раз. Страны «Большой семерки» не исключали снижения существующего ценового потолка.

Евросоюз также может ввести новые торговые ограничения на сумму около €2,5 млрд ($2,84 млрд).

Bloomberg отмечает, что планы Брюсселя ввести санкции против газопроводов «Северный поток» уже получили поддержку Германии. Агентство на этой неделе сообщало, что ЕК близка к тому, чтобы включить незапущенный газопровод «Северный поток-2» в новый пакет ограничений.

Там считают, что такие меры «придадут вес» позиции ЕС о нежелании закупать российский газ, а также защитят Берлин от «любого потенциального давления» со стороны Вашингтона и Москвы.