Киевляне задолжали за электроэнергию 1,2 млрд грн

Задолженность потребителей электроэнергии в Киеве за январь-март 2025 г. выросла до 1,2 млрд грн, тогда как в первом квартале прошлого года она составляла 995 млн грн.

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При этом у клиентов, которым было прекращено электроснабжение, средняя сумма долгов снизилась с 10,8 тыс. грн до 7 тыс. грн по сравнению с 2024 годом.

В компании отмечают, что учитывая постоянное увеличение потребностей в средствах на восстановление энергообъектов и подготовку к следующему отопительному сезону, которая стартует сразу после завершения предыдущего, такая тенденция может иметь негативные последствия".

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«Важно понимать, что часть средств, заложенных в тариф, идет на эксплуатацию и ремонт электросетей. Поэтому игнорирование оплат населением несет риски качественной подготовки их к следующему отопительному сезону», — объясняет электропоставщик.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что общий долг киевлян за потребленные услуги отопления и горячего водоснабжения превышает 7 млрд грн.