Вклады ФОП составляют 11% от общего объема депозитов физлиц

По состоянию на 1 мая 2025 года доля ФОП в структуре вкладчиков составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11%. Сумма их вкладов составила 157 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Отмечается, что эти показатели остаются стабильными за последние месяцы.

В Фонде отмечают, что средства ФОП, как и вклады обычных граждан, защищены гарантиями Фонда. Это касается как текущих банковских счетов предпринимателей, так и других счетов, открываемых ими для личных нужд. На момент военного положения действует 100% возмещение средств физических лиц-предпринимателей в случае банкротства банка.

«И это один из шагов Фонда в направлении приближения к нормам и практикам Европейского Союза, которыми предусмотрено гарантирование вкладов не только физических, но и юридических лиц. То есть в случае неплатежеспособности банка предприниматель может рассчитывать на возмещение от Фонда, что очень важно для микро и малого бизнеса с точки зрения уверенности предпринимателей-физлиц в сохранении своих средств», — отметила заместитель директора-распорядительницы Фонда Виктория Степанец.

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Напомним

«Минфин» писал, что почти 82 тысяч новых ФОП открылись и почти 120 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность за первые четыре месяца 2025 года.