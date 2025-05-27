В Украине выросла средняя зарплата для начисления пенсий

В апреле 2025 года средняя заработная плата, подлежащая уплате страховых взносов и учитываемая для расчета пенсии, составила 19 856 грн. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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«Пенсионным фондом Украины 26 мая 2025 утвержден утвержденный показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ учитывается для исчисления пенсии, за апрель 2025 года. Он составляет 19856 гривен 19 копеек», — говорится в сообщении.

Согласно обнародованным данным, в марте 2025 года этот показатель составил 19430 грн, в феврале — 18589 грн, в январе — 18660 грн.

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Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров разрешил пенсионерам, выехавшим с временно оккупированных территорий (ВОТ), остаются там или находятся за границей, получать пенсию в любом уполномоченном банке, а не только в Ощадбанке.